Streubel ist keine andere sächsische Veranstaltung bekannt mit so einer Reichweite. Der Sachsenring ist einer von 18 Grandprix im Jahr. In 60 Länder werde er live im Fernsehen übertragen, in 120 Länder insgesamt, so Streubel. Die Balkone des Start- und Zielturmes seien mit Sachsenwerbung bespannt, auch Kurven im Streckenverlauf. Das Foto, als der damalige amtierende Weltmeister Casey Stoner 2012 nach einem leichten Sturz genau vor der Bandenwerbung im Kies lag, sei um die Welt gegangen. In jedem Motorsport-Kalender des Folgejahres sei es abgedruckt worden, so Streubel.