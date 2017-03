Am Sachsenring haben am Freitag umfangreiche Sanierungsarbeiten begonnen. Die traditionsreiche Rennstrecke bekommt eine komplett neue Asphaltdecke. Auch Randbereiche der Strecke wie Entwässerungsrinnen oder Kiesbetten werden im Zuge der Baumaßnahmen erneuert. Mit den Arbeiten kommen die Betreiber der Rennstrecke den Auflagen der FIM (Fédération de Motocyclisme International) nach. Aber auch von den Fahrern hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik am Zustand der Piste gegeben.