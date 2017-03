Die Ergebnisse der Konferenz sollen dokumentiert und in konkrete Projekte umgewandelt werden. Im Herbst sollen diese in regionalen Projektkonferenzen ausgewertet werden. Veranstalter des Schülerkongresses in Chemnitz ist der Landesschülerrat Sachsen in Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium sowie dem Förderverein Sächsischer Schülervertretungen, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, der Sächsischen Jugendstiftung und der Doris-Wuppermann-Stiftung.