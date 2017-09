Der Grenzübergang zu Algerien im Westen Tunesiens in der Nähe von Hammam Bourguiba.

Der Grenzübergang zu Algerien im Westen Tunesiens in der Nähe von Hammam Bourguiba.

Der Grenzübergang zu Algerien im Westen Tunesiens in der Nähe von Hammam Bourguiba. Bildrechte: MDR/Simon Kremer

Die Sonne brennt in das kleine Tal zwischen den Bergen. Die Temperaturen liegen jenseits der 40 Grad, als Polizeioberkommissar Mathias Langer mit einer kleinen Bewegung das Signal zum Aufbruch gibt: Wie ein Lkw-Fahrer, der in alten Filmen am Seil der Hupe zieht. Die kleine Patrouille aus fünf tunesischen Grenzschützern geht langsam los, die langen Gewehre schwingen suchend die Landschaft aus flachen Häusern und niedrigen Sträuchern ab.