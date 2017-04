Bodenwellen auf B174 in Chemnitz Asphaltteppich auf Zschopauer Straße wird glattgezogen

Autofahrer und Anwohner waren froh, als Ende 2014 die Erweiterung der Zschopauer Straße in Chemnitz auf vier Spuren beendet war. Die Trasse schließt im Süden der Stadt an die B174 an. Die Bundesstraße ist eine wichtige Verkehrsader zum Erzgebirge. Monatelang wurde an der Straße gebaut. Lärm, Dreck und Verkehrseinschränkungen waren an der Tagesordnung. Das geht jetzt wieder los! Nach gut zweieinhalb Jahren ist die Trasse ein Sanierungsfall.