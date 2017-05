Bei einer Schlägerei in Thalheim sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits in der Nacht zum 1. Mai. Beim Hexenfeuer in Thalheim ist es demnach gegen 1:30 Uhr zunächst zu einem Streit zwischen deutschen und rumänischen Besuchern gekommen. Danach sei ein mit mehreren Personen besetzter Transporter auf den Veranstaltungsplatz gefahren und gezielt auf Besucher des Hexenfeuers gelenkt worden. Verletzt wurde dabei niemand.



Im Anschluss kam es zur Schlägerei zwischen den rumänischen Fahrzeuginsassen und Besuchern der Veranstaltung, bei der auch Schlaggegenstände eingesetzt worden sein sollen. Anschließend fuhr der Transporter davon. Bei der Schlägerei wurden laut Polizei sechs Personen im Alter zwischen 19 und 36 Jahren verletzt, die ambulant behandelt werden mussten.