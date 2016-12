Für Swetlana Schumann war die Nachricht am späten Montagabend ein Schock. "Mir tut es leid für Deutschland und die Deutschen", sagt die gebürtige Russin. Schumann befürchtet, dass das nicht der letzte Terrorakt war. "Es wird noch schlimmer, denn die hunderttausenden Moslems in Deutschland werden sich nie integrieren, das funktioniert nicht", ist sie sich sicher. Schuld an der Situation sei die "naive Politik der Bundesregierung". Die gegenwärtigen Probleme seien selbst gemacht, so Swetlana Schumann.

Dr. Norbert Landgraf: Wir können nichts machen. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Für Norbert Landgraf ist das Problem komplexer. Dennoch ist der pensionierte Jurist ratlos. Sicher sei dieser Anschlag eine Reaktion darauf, dass Deutschland in die Probleme im Nahen Osten militärisch und politisch involviert sei. Deswegen müsse man sich nicht wundern, wenn es jetzt auch in Deutschland Anschläge gebe. Ihn mache traurig, dass man als einfacher Bürger nichts tun könne und der Situation ausgeliefert sei.

Rosmarie Ampft: Ich habe Angst. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Rosmarie Ampft war von der Meldung über den Terroranschlag schockiert und überrascht. "Ich habe Angst", gibt die Frau aus Limbach zu. Vor allem größere Menschenansammlungen will sie in Zukunft meiden. Sie plädiert für eine stärkere Kameraüberwachung von Straßen und Plätzen. "Das kann zwar solche Anschläge nicht verhindern, aber vielleicht helfen, die Täter zu finden."

Angst hat Antonia nicht. Sie studiert in Chemnitz BWL und hat einen Studentenjob als Glühweinverkäuferin auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt. "Ich denke, es ist schwer, 100-prozentige Sicherheit zu gewährleisten." Gerade solche Plätze wie Weihnachtsmärkte seien eigentlich nicht zu kontrollieren. Trotzdem: "Ich lebe weiter wie bisher."

Juhaa Sahlstein: Ich habe Angst, dass Terror Teil des Alltags wird. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Ein paar Meter weiter arbeitet Juhaa Sahlstein aus Finnland. Der Honigverkäufer hat per SMS von dem Anschlag gehört und dann im deutschen Fernsehen die Berichte gesehen. "Ehrlich gesagt habe ich mit sowas gerechnet", sagt der studierte Deutschlehrer. Trotzdem sei er jetzt sehr traurig. Auch deshalb, weil er befürchtet, dass dieser Terror in Zukunft Teil des Alltags werden wird. Schon heute seien mehr Polizisten auf dem Weihnachtsmarkt.

Auch Bastian Heinrich hatte mit einem Anschlag gerechnet. "Die schlagen sich doch derzeit alle die Köpfe ein", fasst der 24-Jährige die internationale Situation zusammen. Leider habe er auch keine Ahnung, wie man die Probleme lösen könne, gibt der Krankenpfleger aus Chemnitzer zu.

Wang Dao: Die Religion ist das Problem. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Für Wang Dao aus China ist die Situation klar. "Die Religion ist das Problem." Er selber sei nicht religiös und in China verbinde die Religion die Menschen miteinander. "Hier, bei euch, bekriegen sich dagegen die Religionen." Das Ergebnis sei Terror. Deshalb sorgt sich der 20-Jährige um die Zukunft.

Für Karl-Heinz Neubert hat die Politik die Leute viel zu lange in Sicherheit gewogen. "Die haben ja nicht über die tatsächliche Gefährdung aufgeklärt", sagt der 71-Jährige. Er kenne den Islam aus seiner Zeit als DDR-Spezialist in Nordafrika. Diese Religion befinde sich geistig noch im Mittelalter. "In Kombination mit einer geringen Bildung kommt dann sowas raus", lautet seine Diagnose. Er bezweifle, dass es klug war, über eine Million, zumeist muslimische Flüchtlinge, ohne Prüfung einfach so nach Deutschland zu lassen.

Thomas Horn: Wir sind schon länger im Fadenkreuz. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Auch Thomas Horn hat gespürt, dass etwas in der Luft lag. "Ich habe komischerweise schon vorige Woche darüber nachgedacht, dass es auch in Chemnitz einen Anschlag geben könnte", sagt der 35-Jährige. Obwohl diese Ahnung im Kopf war, habe die Nachricht von Berlin ihm einen Schrecken in die Glieder gejagt. "Durch unsere militärische Beteiligung sind wir schon länger im Fadenkreuz", ist er sich sicher.