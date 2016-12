Bildrechte: MDR/Manja Kraus

Der Name Schwibbogen leitet sich von seiner Form, der eines Schwebe- oder Strebebogens ab. Eine Form, die sich zum Teil in der Architektur wiederfindet. Es gibt verschiedene Ansichten, woher der Schwibbogen seine Form hat. Die einen sagen, sie ist dem Mundloch eines Stollens nachempfunden, die anderen sehen darin eher den Himmelsbogen. Die Lichter des Schwibbogens sollten früher der Sehnsucht des Bergmanns nach Licht Ausdruck verleihen. Vor allem in den Wintermonaten bekamen die Bergleute oft über Wochen kein Tageslicht zu Gesicht. Zu Arbeitsbeginn am frühen Morgen war es noch dunkel und nach dem Ende der Schicht die Sonne bereits untergegangen.

Die Sehnsucht nach dem Licht blieb im Erzgebirge erhalten. Überall erstrahlen seit dem ersten Advent die Fenster. Dekoriert wird mit leuchtenden Sternen und den unterschiedlichsten Schwibbögen. Wir haben drei verschiedene Hersteller getroffen. Dieser traditionelle Schwibbogen zeigt ein ganz bekanntes historisches Motiv und steht im Gemeindesaal der St. Niklaskirche in Ehrenfriedersdorf mitten im Erzgebirge. Bildrechte: MDR/Claus Fischer

Lebendige Schwibbögen aus der Manufaktur Kolbe

Jenny Matthes verehrt ihren Großvater Klaus Kolbe, von dem eine lebensgroße Statue existiert. Bildrechte: Jenny Matthes Es sind besondere Hingucker, die fast lebendigen Schwibbögen der Manufaktur Kolbe aus Seiffen. Buckelbergwerk und Schwibbogen hat Erfinder Klaus Kolbe in einem Kunstwerk verbunden. Nach seinem Tod im Frühjahr 2015 hat seine Enkelin Jenny Matthes die Firma übernommen. Die gelernte Spielzeugmacherin ist Feuer und Flamme für die Bögen, die Arbeit des Großvaters.



Langsam zieht sie im Ausstellungsraum die Spieluhr eines Schwibbogens auf. Blinzelt immer wieder hinüber zur lebensgroßen Statue ihres Opas. "Er ist allgegenwärtig." In diesem Jahr tüftelt die junge Frau mit ihren Eltern, dem Bruder und den anderen Mitarbeitern an einem neuen Bogen. Die Idee dafür hatte noch Opa Klaus Kolbe. Sein letzter Bogen soll die Seiffener Geschichte vom Bergmann zum Spielzeugmacher darstellen. Die Seiffener Häuser, die Bergparade - alles soll dreidimensional werden. Und: Alles ist beweglich, wird über eine ausgeklügelte Mechanik im Inneren des Schwibbogens gesteuert. Unzählige Holzzahnräder werden dafür verwendet. Für das Team rund um die 32-jährige Jenny heute immer wieder eine Herausforderung: "Die ganze Mechanik, die Getriebe, damit alles ineinander läuft, so wie man sich das vorstellt."

Auspuffbauer schneiden Edelstahlmodelle

Auch die Johanngeorgenstädter Auspuffbauer der Firma Fox haben das Weihnachtsgeschäft für sich entdeckt. Hier gibt es Schwibbögen für drinnen und draußen aus glattem, zum Teil glänzenden Edelstahl. In der Werkshalle wird gesägt, geschweißt, gestanzt. Hauptsächlich laufen hier Edelstahl-Auspuffanlagen vom Band. Doch ab dem Spätherbst werden die Maschinen immer wieder umprogrammiert - für das neue, weihnachtliche Sortiment. Geschäftsführerin Marlene Meyer: "Gerade in den Monaten Oktober bis Dezember ist bei uns nicht so viel los und da ist es eben schön, dass man die Produktion ein wenig auslastet mit unseren erzgebirgischen Produkten - vom Schwibbogen bis zum Räucherauspuff." Der Auspuffbauer Fox fertigt Edelstahl-Schwibbögen an den Schneidemaschinen der Werkhalle. Bildrechte: André Kreißel, FOX Vertrieb/ Marketing

Pläne fürs neue Jahr

Hergestellt werden die Edelstahl-Schwibbögen in einer Wasserstrahlschneidmaschine. Im Wasserbassin werden die Bögen mit Sand aus den Edelstahltafeln geschnitten. Auf die gleiche Art wie auch die Bleche für die Auspuffanlagen zugeschnitten werden. Die Schwibbögen werden noch entgratet und dann mit Füßen und Beleuchtung ausgestattet. Gebaut werden können die Bögen in ganz unterschiedlichen Größen - von 1,50 Meter bis zu drei Meter. Zur Zeit immer mit dem traditionellen Motiv mit den Bergmännern, dem Schnitzer und der Klöppelfrau.



Die Auspuffbauer haben Johanngeorgenstadt in den letzten Jahren auch zu vielen Schlagzeilen verholfen. Denn mitten im Stadtzentrum thront der größte Schwibbogen, der aus der Werkhalle der Auspuffbauer stammt. Der Edelstahlbogen ist 15 Meter hoch und 25 Meter lang. Fürs neue Jahr haben sich die Johanngeorgenstädter Tüftler schon eine Neuerung geplant. Denn dann kann man seinen Schwibbogen mit seinem Wunschmotiv versehen. Geplant ist jetzt für eine Speditionsfirma ein Schwibbogen mit zwei großen Lkw im Inneren.

Tradition trifft Moderne

Marlen Schmidtke aus Schwarzenberg zaubert zerbrechliche schlichte Schwibbögen aus Glas, in ihrer kleinen Werkstatt am Schwarzenberger Brückenberg. In einem an den Computer angeschlossenen Graviergerät zaubert sie die schönsten Bilder in Glas. Das Schwarzenberger Schloss und die Kirche werden in den Schwibbogen eingefasst - aber auch Katzen, Autos, Familienportraits und andere Motive. Der Gravierautomat surrt leise, während er ein Porträt ins Glas graviert. Anschließend verziert Marlen Schmidtke die Scheiben mit Holzrahmen, Kerzen oder LED-Lampen. "Damit sie in sich leuchten", erklärt die 35-Jährige. Jetzt bricht sich das Licht sanft an den eingravierten Linien. Marlen Schmidke zeigt eine moderne Schwibbogen-Kreation. Bildrechte: MDR/Manja Kraus

