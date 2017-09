Über viele Jahre glaubte er wirklich, dass er krank ist, dass man Homosexualität heilen könne - wenn man nur fleißig beten würde. Jens Ullrich hat unzählige Male gebetet, ist zum Seelsorger gegangen, zum Handauflegen. Bis er nicht mehr konnte und die Einsamkeit größer wurde als die Scham über die vermeintlich unheilbare, schmutzige Krankheit.

Outing ändert alles

Dann bekannte er sich endlich dazu, machte auch die Lebenspartnerschaft mit seinem Mann öffentlich. Das hätte der Jugendwart lieber nicht tun sollen. Seit seinem Bekenntnis darf er in der evangelischen Kirchgemeinde St. Nicolai in Aue nicht mehr mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Auch in anderen Gemeinden wie in Lauter oder in Hartenstein heißt es: Der Jugendwart ist unerwünscht. Seit inzwischen zwei Jahren.

Jens Ullrich (li.) auf dem Hochzeitsbild mit seinem Partner. Bildrechte: Jens Ullrich "Mir war klar, dass eine Verpartnerung hier im Erzgebirge nicht einfach ist", sagt er und auch: "Hier im Kirchenbezirk Aue haben sie doch 16 Jahre lang gesehen, dass ich den Jugendlichen gegenüber meinen Glauben vorgelebt habe und viele wussten auch von meiner Verzweiflung, von meinen inneren Kämpfen. Und jetzt auf einmal bin ich Sünder."

Die Kirchgemeinden finden aus ihrer Sicht triftige Gründe dafür. In Briefen teilen sie dem Jugendwart mit, warum sie ihm nicht mehr die Jugendarbeit anvertrauen wollen:



… aus Gewissensgründen Sorge über deine Verpartnerung

… großes Problem hinsichtlich der Vorbildwirkung unter Kindern und Jugendlichen

… gelebte Homosexualität mit der Ausübung des Verkündigungsdienstes unvereinbar

Gemeinde nimmt Bibel bei Wort

Die Begründung dafür finden sie in der Bibel im 3. Buch Mose, Vers 22: "Du sollst nicht bei einem Mann liegen, wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel." Diesen Vers nehmen bis heute viele Gemeinden im Erzgebirge wortwörtlich. Deswegen darf der Jugendwart nicht mehr wie gewohnt arbeiten. Statt mit Jugendlichen auf Rüstzeiten unterwegs zu sein oder mit ihnen Jugendgottesdienste vorzubereiten, sitzt er am Schreibtisch. Tief bewegt sagt er: "Sie haben mich einfach kaltgestellt. Das tut weh. Das geht auch nicht gesundheitlich spurlos an einem vorüber."

In Hartenstein und Thierfeld nur noch als Gast gern gesehen. Bildrechte: Adina Rieckmann Die Kirchgemeinden wollen sich weder gegenüber Jens Ullrich noch MDR SACHSEN zu dem Konflikt äußern, sondern schicken ihren Superintendenten vor. Er sagt: "Ich habe schon den Eindruck, dass Jens Ullrich für viele fast ein Aussätziger ist. Man hat den Kontakt mit ihm nicht gepflegt, Freundschaften sind dadurch abgebrochen. Man hat den Gesprächsfaden wirklich nicht mehr gefunden."

Kirchenführung windet sich

Dieter Bankmann ist erst seit einem Vierteljahr Superintendent in Aue. Anders als sein Vorgänger sitzt er den Konflikt nicht aus. Das Ziel könne sein, sagt er, dass Jens Ullrich wieder in den Kirchgemeinden arbeitet. Er meint aber auch: "In allen Gemeinden aber wird er das nicht machen können, weil wir das nicht durchsetzen können."

Selbst wenn ich gehen würde, das Problem bleibt, nämlich der Umgang mit Christen, die anders denken, fühlen, anders geartet sind. Jens Ullrich Schwuler Jugendwart aus Aue

Jens Ullrich möchte gern an das Bibelwort glauben, dass bei Gott kein Ding unmöglich sei. Ob er im Erzgebirge aber als Jugendwart eine Zukunft hat, das bezweifelt er. Er erzählt von den Briefen, die er in den letzten Monaten bekommen habe. Zuspruch und Bestätigung für ihn, aber auch erschütternde Hilferufe – von jungen Menschen, die ihre Gemeinden, ihre Heimat verlassen haben, weil sie die Ausgrenzung in ihren Kirchgemeinden als schwuler Mann, als lesbische Frau nicht mehr ertragen haben. Jens Ullrich hofft dennoch, dass er bald wieder vor Jugendlichen predigen oder mit ihnen auf Rüstzeiten fahren darf.

Jens Ullrich fühlt sich sogar vom Landesbischof Carsten Rentzing bestätigt. Dieser habe ihn persönlich angerufen und ihm Unterstützung zugesagt. Auf eine Anfrage von MDR SACHSEN reagiert er allerdings verhaltener. Homosexuelle Menschen würden einen wichtigen und hochgeachteten Dienst für die Kirche leisten, heißt es in dem Statement. Aber eben auch: "Gleichwohl wurde in der langen Diskussion um gleichgeschlechtliche Partnerschaften im Pfarrhaus auch deutlich, dass in Bezug auf die Frage des Umgangs mit Homosexualität innerhalb der sächsischen Landeskirche unterschiedliche theologische Haltungen existieren, die sich jeweils auf biblische Aussagen gründen."