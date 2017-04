Dieses Modell des Raumschiffs Enterprise beeindruckte sogar US-Schauspieler William Shatner, der Captain Kirk verkörperte Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

In der Deutschen Raumfahrtausstellung in Muldenhammers Ortsteil Morgenröthe-Rautenkranz ist seit Sonnabend eine Sonderschau zum Thema Science-Fiction-Modellbau zu sehen. Unter den rund 100 Exponaten sind Nachbauten und Originale aus etwa einem Dutzend Kinofilmen und TV-Serien.

Wiedersehen mit alten Bekannten

Beim Streifzug durch die Sonderschau gibt es ein Wiedersehen mit vielen Bekannten. So grinst der Terminator-Schädel mit glühroten Augen aus einer Vitrine. Gleich daneben ist die Schlussszene aus "Alien – die Rückkehr" in Miniatur dargestellt, in der sich Sigourney Weaver alias Ellen Ripley in einem Laderoboter zum Endkampf gegen das fiese Weltraummonster rüstet.

Da freut sich der Sci-Fi-Fan: "Alien"-Filmkult in Miniatur. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer Auch Figuren aus "Star Wars", wie zum Beispiel Battle Droiden, fehlen nicht. Aber es sind auch viele Modelle aus Filmen und Serien ausgestellt, die nicht zum großen Durchbruch geschafft haben. Darunter ist auch ein Original-Raumschiffmodell, das für Dreharbeiten einer englischen Scifi-Serie gedacht war, die aber nie auf Sendung ging.

Bastelfreaks präsentieren ihre Schmuckstücke

Die Ausstellung wurde von Jörg Herbst aus Plauen und Marco Mädler aus Treuen gestaltet. Wie Jörg Herbst sagt, sind beide seit Kindertagen begeisterte Modellbauer: "Manche Leute denken, das ist nur Spielerei. Als ob man mit den Raumschiffmodellen durch die Wohnung rennt. Dabei steckt oft unheimlich viel Arbeit dahinter." Denn einige ihrer Raumschiffmodelle gibt es nicht als Bausatz im Handel. Als Basis für die Flugkörper dient manchmal nur ein Bild. "Da muss man dann schauen, dass man die Größenverhältnisse richtig errechnet und die Farben stimmen."

Jörg Herbst (l.) und Marco Mädler (r.) bauen auch Modelle nach eigener Fantasie. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer Aber es wird nicht nur "abgekupfert". Die Bastelfreaks lassen auch gern ihre Fantasie schweifen. Dann werden mit Teilen verschiedener anderer Modellsets eigene futuristische Vehikel gebaut, die übrigens durchaus auch beweglich sind und an denen Mini-Lämpchen leuchten. "So was dauert manchmal bis zu einem Jahr", erklärt Jörg Herbst.

Captain Kirk begeistert von Modell

Die beiden Vogtländer sind seit ein paar Jahren schon als Modellbau-Team "Katanga Models" unterwegs. Mehrfach im Jahr zeigen sie ihre Modelle vor Publikum, letztes Jahr beispielsweise auf dem "Star-Trek"-Treffen "FedCon" in Bonn. Dort traf Marco Mädler auf US-Schauspieler William Shatner, der als Raumschiffkommandant Captain James T. Kirk in die Filmgeschichte einging. "Shatner hatte eine Autogrammstunde gegeben und ich habe mich zwei Stunden angestellt. Kurz bevor ich dran war, hab ich noch schnell unser Enterprise-Modell geholt. Er signiert es und sagte: Oh, nice work!"

Museum hofft auf neues Publikum

Es ist das zweite Mal, dass sich die Deutsche Raumfahrtausstellung dem Thema Science-Fiction widmet. Vor wenigen Jahren gab es bereits eine "Star-Trek"-Sonderschau. Für Museumsleiterin Romy Mothes ist es durchaus eine sinnvolle Ergänzung zu den authentischen Raumschiffmodellen und -exponaten in der Dauerausstellung: "Es gab ja schon Sachen aus dem Sci-Fi-Bereich, die später Realität geworden sind. Und außerdem hat sich gezeigt, dass wir mit sowas neue Leute zu uns in die Ausstellung locken." Außerdem soll die Ausstellung Kinder für den Modellbau begeistern.