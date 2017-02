Wegen eines Terroralarms ist es am Montag zu einem Einsatz des sächsischen Landeskriminalamtes in Chemnitz gekommen. Das bestätigte die Polizeidirektion der Stadt. Einzelheiten wollte der Sprecher des Lagedienstes zunächst nicht nennen. Beim Landeskriminalamt in Dresden hieß es, Näheres würde später mitgeteilt.



Wie Bilder eines Fotoreporters zeigen, stürmten Polizisten mit Atemschutzmasken und Maschinenpistolen gegen Abend ein Wohnhaus. Laut "Bild"-Zeitung sollen in dem Haus Syrer leben. Elite-Polizisten waren mit einem Spezialfahrzeug zur Terrorbekämpfung und einem Sprengstoff-Hund angerückt.



Die Chemnitzer Verkehrsbetriebe stellten Busse für eine mögliche Evakuierung bereit.