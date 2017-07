Ausländerfeindliche Debatte Shitstorm für Zwickauer Friseursalon

Auf einem Aushang an der Tür des Friseurladens war zu lesen, dass am Nachmittag keine weiblichen Kunden mehr frisiert werden, weil dann ein syrischer Herrenfriseur nur Männer bediene. Der Grund: Der Mann ist gelernter Herrenfriseur. Was als fachlicher Hinweis für die Kunden gedacht war, endete in einer ausländerfeindlichen Debatte im Internet.