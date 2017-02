Seinen Geburtstag wird Sigmund Jähn am Montag zwar zu Hause in Straußberg bei Berlin feiern, aber in Morgenröthe-Rautenkranz wird der große Sohn der Stadt trotzdem geehrt. In seiner vogtländischen Heimat lädt die Deutsche Raumfahrtausstellung Besucher zu einer besonderen Überraschung ein. Wie Mitarbeiterin Karin Schädlich dem MDR sagte, wird Montagvormittag ein großes neues Exponat enthüllt. Was genau, ließ sie sich allerdings nicht entlocken: "Das ist eine schöne Geschichte, die mit Sigmunds Flug zusammenhängt. Und wir werden historisches Filmmaterial bei uns im Raumfahrtkino zeigen." Sie hätten Filme "ausgegraben", die den Flug des ersten Deutschen im Weltall zeigen, die Vorbereitungen, aber auch die Empfänge hinterher.



Karin Schädlich sagt, sie rechne mit vielen Besuchern am Montag. Für Museen unüblich, hat die Deutsche Raumfahrtausstellung generell montags geöffnet. Ab 10 Uhr geht's los.