Nachdem der Skifasching voriges Jahr wegen Schneemangel ausfallen musste, konnten die Narren vom Skifaschingsclub Holzhau endlich wieder feiern. Der Rodelhang in dem kleinen Ortsteil von Rechenberg-Bienenmühle war am Sonnabendnachmittag Abfahrtspiste für allerhand Gaudimobile und schräge Gestalten. Unter dem Motto "Party, Spaß und Fun an unserem Faschingshang" sausten rund 50 verkleidete Starter auf Ski den Hang hinab. Wie sich das gehört, gab es johlenden Zuspruch von den rund 200 Zuschauern, die das Spektakel an der Piste nicht entgehen lassen wollten. Hier ein paar Impressionen: