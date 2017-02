Die Gespräche stecken erst in der Anfangsphase. "Wir haben die Angaben überprüft", sagt die Freiberger Betriebsratsvorsitzende Anke Martin-Heede. "Wir mussten einsehen, dass es im Interesse des Konzerns notwendig ist." Trotzdem würden alle Möglichkeiten ausgereizt, um Jobs zu erhalten oder in andere Betriebsteile zu verlagern. Der Betriebsrat werde sich zugleich dafür einsetzen, dass es eine schnelle Einigung mit der Konzernleitung gebe. "Die Beschäftigten sollen möglichst bald Klarheit haben, wie es weiter geht", so Martin-Heede.

Die Zellfertigung geht

Die Freiberger Konzerntochter Solarworld Industries Sachsen GmbH verfügt derzeit noch über drei Werke für die Produktion von Wafern, Zellen und Solarmodulen. Doch die Zellfertigung mit 160 Beschäftigten soll im zweiten Halbjahr geschlossen werden und nach Arnstadt in Thüringen gehen. Dort hatte Solarworld ein modernes Werk von Bosch erworben.

Die ehemalige "Deutsche Cell" in der Berthelsdorfer Straße war im Jahr 2000 das erste Solarworld-Werk in Freiberg. Danach folgten Wafer- und Modulfertigung in zwei Gewerbegebieten. Hinzu kommt noch eine Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft, die in der Berthelsdorfer Straße bleibt. Was mit dem später freien Gelände der Zellfertigung geschieht, ist noch nicht geklärt.

Bleibt Solarworld in Freiberg?

Die Mitarbeiter in Freiberg bangen um ihre Arbeitsplätze. Bildrechte: dpa Martin-Heede hat aber keine Angst, dass Solarworld Freiberg ganz verlässt. Denn es werde investiert. Der Konzern hatte Anfang 2017 mitgeteilt, dass für einen zweistelligen Millionenbetrag Diamantdrahtsägen des Schweizer Herstellers Meyer Burger gekauft wurden. Damit wird die Waferfertigung auf den neuesten technischen Stand gebracht.



Basis für Solarzellen sind die Wafer. Diese Scheiben werden in Freiberg aus Siliziumkristallen hergestellt. Freiberg ist einer der weltweit größten Hersteller kristalliner Solarsilizium-Wafer. Daraus werden künftig in Thüringen die Solarzellen gefertigt, die wiederum in Sachsen zu Solarmodulen verbunden werden. "Die Transportkosten fallen kaum ins Gewicht", fasst die Betriebsrätin zusammen. "Aber durch Konzentration wird die Produktion effizienter."

Dunkle Wolken vor der Sonne

Der sich bereits wieder auf Sanierungskurs befindliche Solarworld-Konzern war durch chinesische Billigimporte erneut ins Trudeln geraten und hatte wieder tiefrote Zahlen geschrieben. So verbuchten die Bonner im abgelaufenen Geschäftsjahr bei einem fünfprozentigen Umsatzplus auf 803 Millionen Euro operativ einen Verlust von 99 Millionen Euro. Mit der Konzentration auf Solar-Hochleistungsprodukte, die mehr Ausbeute und Qualität als die asiatische Konkurrenz haben, soll diesem Trend entgegengewirkt werden. Bis 2019 will der Konzern nach eigenen Angaben wieder aus der Verlustzone herauskommen.