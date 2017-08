Das Freiberger Werk des Solarzellenherstellers Solarworld Industries wird in Zukunft nur noch Solarmodule herstellen. Die hierzu benötigten Wafer und Solarzellen werden nicht mehr in Sachsen gefertigt. Das kündigte Solarworld-Chef Frank Asbeck bei einer Mitarbeiterversammlung am Mittwoch in Freiberg an. Asbeck hatte sich nach der Neugründung des Unternehmens am Vormittag der Belegschaft des sächsischen Standortes gestellt.