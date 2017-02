Der Photovoltaikkonzern Solarworld ist im Zugzwang. Weil seit Monaten der Weltmarkt mit Solarmodulen überschwemmt wird und China mit Schleuderpreisen agiert, ist der deutsche Solarriese in die roten Zahlen gerutscht. Wie es am Freitag in einer Mitteilung hieß, beträgt der Verlust 2016 vor Steuern und Zinsen (EBIT) 99 Millionen Euro. Im Jahr davor waren es minus vier Millionen Euro.

Als Folge des überschwemmten Weltmarkts sollen in Freiberg und Arnstadt 400 Jobs gestrichen werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Als Reaktion kündigte Solarworld am Freitag an, sich im laufenden Jahr auf Hochleistungsprodukte zu fokussieren. So sollen Kristallisation und Zellfertigung im thüringischen Arnstadt, die Wafer- und Modulfertigung dagegen im sächsischen Freiberg konzentriert werden. In einer Konzermitteilung erklärte Vorstandsvorsitzender Frank Asbeck dazu: "In Arnstadt haben wir vor drei Jahren Europas größte Zellfertigung von Bosch übernommen und deren Output seitdem konsequent gesteigert. Deswegen kann nur Arnstadt unser Zellstandort in Deutschland sein. Umgekehrt gilt es bei der Modulfertigung. Die gehört natürlich in Deutschlands modernste Modulfabrik in Freiberg. Deswegen werden wir die deutlich kleinere Modulfertigung in Arnstadt stilllegen."

Straffung von Produktion und Personal

Laut Konzernangaben geht die Umstrukturierung mit Stellenstreichungen einher. In den kommenden zwei Jahren sollen an den sächsischen und thüringischen Standorten etwa 400 Mitarbeiter in Verwaltung und Produktion abgebaut werden.

In Arnstadt will Solarworld die Kristallisation und Zellfertigung konzentrieren. Bildrechte: MDR/Birgit Schindler Der Abbau werde Freiberg deutlich härter treffen als Arnstadt, hieß es aus Unternehmenskreisen. Wie viele Arbeitsplätze im Einzelnen in Freiberg und Arnstadt wegfallen, sei aber noch nicht geklärt, teilte Solarworld-Sprecher Milan Nitzschke auf MDR-Anfrage mit. Dies müsse mit dem Betriebsrat beraten werden. Die Verhandlungen werden voraussichtlich mehrere Wochen dauern. Parallel zum Personalabbau solle jährlich ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag in den Ausbau der Technik investiert werden.

Bisher beschäftigt Solarworld rund 3.300 Menschen weltweit und an den deutschen Standorten in Bonn, Freiberg und Arnstadt. Bereits im vergangenen Herbst waren aufgrund der Überkapazitäten am Weltmarkt 500 Zeitarbeiter in Freiberg und Arnstadt entlassen worden.