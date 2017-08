Einer der unterlegenen Kauf-Interessenten des Solarworld-Konzerns hat das Insolvenzverfahren als abgekartetes Spiel bezeichnet. Der Hauptgesellschafter der niederländischen Solarfirma Prisma-Systems, Hans Stadler, sagte MDR SACHSEN, er und andere Kauf-Interessenten seien von Insolvenzverwalter Horst Piepenburg hingehalten worden. Dieser habe das vorgelegte Sanierungskonzept mal als tauglich eingestuft, dann aber wieder verworfen.

Nach Einschätzung Stadlers hätten alle Mitarbeiter in Freiberg und Arnstadt von Prisma übernommen werden können. Er hätte dafür sechs Monate Zeit benötigt. Seine Firma hätte einen Auftrag zur Herstellung von Modulen für beide Standorte vergeben. Damit wären die Werke zunächst ausgelastet gewesen, sagte Stadler.

Betriebsrat: Korrektes Verfahren

Aus Sicht des Betriebsratsvorsitzenden der Solarworld AG, Peter Finger, ist das Insolvenzverfahren korrekt abgelaufen. Er hätte sich gewünscht, andere Interessenten wie die niederländische Solarfirma Prisma hätten nach der Insolvenz im Mai schneller Interesse bekundet, sagte Finger MDR SACHSEN. Der Verkauf von Solarworld stand demnach unter einem großem Zeitdruck, da nur bis Ende Juli Insolvenzgeld an die Mitarbeiter gezahlt werden konnte. Deshalb sei keine Lösung möglich gewesen, die noch einige Monate gebraucht hätte.

Ich glaube dem Insolvenzverwalter, dass ein vernünftiges Verfahren mit Prisma nicht zustande gekommen ist. Betriebsratsvorsitzender von Solarworld AG, Peter Finger

Piepenburg: "Alternative Schließung des Unternehmens"

Auch für Insolvenzverwalter Horst Piepenburg selbst gab es keine Alternative zum Verkauf von Solarworld an Solarworld-Gründer Frank Asbeck und einen Investor aus Katar. Dies bekräftigte Piepenburg in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Asbeck und Katar seien mit ihrer Initiative in praktisch letzter Minute gekommen.

Insolvenzverwalter Horst Piepenburg Bildrechte: dpa Als am 19. Juli die Idee zu einem gemeinsamen Gebot entstand, war das Stilllegungsszenario für die beiden Werke schon in der Planung.

Von dem niederländischen Unternehmen Prisma habe es nie ein verbindliches und zeitgerechtes Angebot gegeben, so Piepenburg weiter. Davon abgesehen hätten die Angaben zu Projektvolumina von Prisma nicht erhärtet werden können.

Mit dem Verkauf der Solarworld AG werden mehr als 500 Beschäftigte in Freiberg und Arnstadt sowie am Firmensitz Bonn von der neu gegründeten Solarworld Industries GmbH übernommen. Weitere rund 1200 Beschäftigte sollen in eine Transfergesellschaft wechseln. Dort werde versucht, so schnell wie möglich neue Jobs für die Beschäftigten zu vermitteln. Die Transfergesellschaft soll maximal ein Jahr lang bestehen.

Am Freitag hatten die Gläubiger den Verkauf von Grundstücken, Maschinen sowie des Vorratsvermögens an den Produktionsstandorten in Freiberg und Arnstadt gebilligt.