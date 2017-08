Der Deal war schneller geschlossen als erwartet. Bereits nach dem Tag, an dem die Belegschaften in Arnstadt und Freiberg informiert wurde, ob sie weiterarbeiten dürfen oder in eine Transfergesellschaft wechseln müssen, stand die Unterschrift unter dem Verkaufsdokument.

Alter Chef ist neuer Chef

Der alte Chef ist der neue: Solarworld-Gründer Frank Asbeck ist Geschäftsführer der Solarworld Industries GmbH mit Sitz in Bonn. Bildrechte: MDR/Birgit Schindler Käufer ist die Solarworld Industries GmbH mit Sitz in Bonn. Sie wurde vom ehemaligen Solarworld-Gründer Frank Asbeck mit ins Leben gerufen, der als Geschäftsführer fungiert. Er kann bei der Finanzierung der künftigen Fertigung auf eine Investorengruppe aus Katar zurückgreifen, die schon an der insolventen Solarworld beteiligt war.

Gläubigerausschuss muss zustimmen

Die neue Gesellschaft will wesentliche Teile der Solarzellen- und Modulproduktion mit weniger Kosten und mit einer kompakten Mannschaft von rund 460 Mitarbeitern fortführen. Hinzu kommt der weltweite Vertrieb. Gegenstand des Kaufs sind die Vermögenswerte, also das nahezu gesamte Sachanlagevermögen wie Maschinen, Grundstücke sowie alle Vorräte in Freiberg und Arnstadt. Übernommen werden auch die Gesellschaftsanteile der Solarworld-Firmen in Afrika, Asien, Frankreich sowie in Japan. Der Kaufpreis besteht in der Ablösung von Verbindlichkeiten. Dem Deal muss noch der Gläubigerausschuss zustimmen, der am Freitag in Bonn tagt.

"Asset Deal" statt "Share Deal"

"Asset" Deal statt "Share Deal": Die Solarworld Industries hat Vermögenswerte aus der Insolvenzmasse herausgekauft, jedoch keine Anteile an der AG erworben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Doch die Aktionäre werden wohl leer ausgehen. Das ergibt sich aus der Art des Verkaufs, der als sogenannter "Asset Deal" im Gegensatz zum "Share Deal" erfolgte. Beim "Asset Deal" wie bei Solarworld werden Vermögenswerte aus der Insolvenzmasse herausgekauft und nicht Anteile an der AG erworben. Mit einem "Share Deal" würde sich der Investor auch mögliche Probleme der insolventen AG einkaufen - wie mögliche Schadenersatzklagen von Aktionären oder Schadenersatzforderungen aus den USA, die ein Zulieferer in Höhe von fast 800 Millionen Euro stellt. Solche kaum kalkulierbaren Risiken fallen für die Zukunft weg, wenn sich der Kauf auf die Vermögenswerte beschränkt. Aktionäre würden aber erst nach Befriedigung der Gläubiger vom Verkauf profitieren - also wahrscheinlich überhaupt nicht.

Internationaler Solarmarkt läuft gut

Das könne bei Insolvenzen geschehen, sagte Roland Klose, Präsidiumsmitglied der DSW Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V.. Der Insolvenzverwalter müsse in dem Verkaufsverfahren entscheiden, wer den besten Preis und damit die meiste Entschädigung für die Gläubiger heraushole. Dass der "alte Chef" auch wieder der "neue" sei, sei möglich. Asbeck habe in der Zeit, als es für Solarworld gut lief, privates Vermögen erworben. Kritisch sei aber in Hinblick auf die Zukunft, dass seit dem drastischen Schuldenschnitt im Jahr 2013, als die Aktionäre auf einen Großteil ihres Geldes verzichteten, um den Konzern zu retten, nichts weiter passiert sei. "Es gab kaum Innovationen und auch keine neuen strategischen Ziele." Doch der internationale Solarmarkt entwickle sich derzeit gut, man müsse nur die Möglichkeiten richtig nutzen. Der internationale Solarmarkt entwickle sich gut, meint Roland Klose, Präsidiumsmitglied der DSW Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. Bildrechte: SolarWorld AG

Gewerkschaft bliebt kritisch

Auch Gerald Voigt, Bezirksleiter der IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), sieht mit einem lachenden und weinenden Auge auf den Deal. "Die Euphorie der Beschäftigen in Freiberg ist nicht sehr hoch, weil nicht viele bleiben dürfen. Es gab aber wirklich keinen weiteren Investor, der ein tragbares Konzept auf die Beine gestellt hätte", sagte der Gewerkschafter. Auch die niederländische Investorengruppe Prisma Systems habe nur Ansätze geliefert. "Bis Mitte Juli sah es aus, als ob alles abgewickelt werden muss. Wir sind froh, dass sich doch noch ein Strohhalm gefunden hat und dass es weiter geht." Er gab an, dass man von Seiten der Gewerkschaft durchaus kritisch auf die neue Solarworld Industries schauen werde.

Transfergesellschaft mit Geld des Käufers