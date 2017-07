Die Anspannung bei den Solarworld-Beschäftigten ist groß. Denn bis zum 1. August, dem Auslaufen des Insolvenzgeldes, bleibt wenig Zeit. Bis dahin muss klar sein, ob und wie die Fachleute an den Solarworld-Produktionsstandorten gehalten werden können.

Bei der Freiberger Betriebsratsvorsitzenden Anke Martin-Heede steht deshalb das Telefon nicht mehr still und eine Beratung jagt die nächste. Bereits am Mittwochfrüh um 9.00 Uhr soll in Freiberg in einer Betriebsversammlung mitgeteilt werden, wie viel Personal hier abgebaut werden soll.

Freiberg plädiert für Transfergesellschaft

"Eine unwiderrufliche Freistellung von vielen Facharbeitern wäre ein No-go", sagt sie. Ein Betrieb ohne seine gut ausgebildeten Beschäftigten sei nur noch ein leere Hülle. Das verschlechtere auch die Chancen für einen Einstieg eines Investors. Deshalb plädieren die Freiberger für eine Transfergesellschaft. Hier wären die Beschäftigten zwar in der neuen Gesellschaft und nicht mehr direkt bei Solarworld angestellt. Sie könnten aber für maximal zwölf Monate am Standort gehalten und qualifiziert werden - mindestens aber so lang bis ein Käufer gefunden sei.

Nochmaliger Appell an den vorläufigen Insolvenzverwalter

Insolvenzverwalter Horst Piepenburg hat einen "signifikanten Personalabbau" angekündigt. Bildrechte: dpa Der Bonner Betriebsratsvorsitzende Peter Finger sieht es ebenfalls als realistisch, dass ein Investor noch drei bis vier Monate brauchen könnte, bis die Bücher geprüft und eine Entscheidung gereift sei. Er appellierte deshalb am Montag per E-Mail nochmals an den vorläufigen Insolvenzverwalter, auf den angekündigten Personalabbau zu verzichten und stattdessen Kurzarbeit zu beantragen. Damit wäre eine Weiterbeschäftigung für drei bis vier Monate möglich. Denn jene Mitarbeiter, die jetzt unwiderruflich freigestellt würden, seien wahrscheinlich für Solarworld für immer verloren. "Es gibt im Umfeld viel Fachkräftebedarf", warnte er.

Knackpunkt ist die Finanzierung

Knackpunkt für beide Wege ist die Finanzierung. Sowohl bei einer Transfergesellschaft als auch bei Kurzarbeit muss das Unternehmen Sozialbeiträge zahlen. Bei Kurzarbeit wird seit 2009 nichts erstattet, bei einer Transfergesellschaft sind es 50 Prozent.

Werden auch in Zukunft Solarmodule in Freiberg hergestellt? Bildrechte: dpa Doch der vorläufige Insolvenzverwalter Horst Piepenburg hatte bereits vergangene Woche angekündigt, dass Solarworld nicht genügend finanzielle Mittel erwirtschaften könne. Deshalb sei Personalabbau notwendig. Wie Thomas Schulz, Sprecher des Insolvenzverwalters, am Montag dem MDR sagte, hat sich daran nichts geändert. "In den Vorschlägen sehen wir das große Engagement der Mitarbeiter."

Bürgschaft vom Freistaat?

Wie das sächsische Wirtschaftsministerium bestätigte, darf der Freistaat Sachsen die Transfergesellschaft nicht direkt mit Geld ausstatten. Trotzdem sei man bereit, die Solarworld-Beschäftigten so gut wie irgend möglich zu unterstützen. Geprüft werde Unter anderem eine Bürgschaft durch den Freistaat. Das greife aber nur, wenn es einen ernsthaften Investor gebe, der bereit sei, die eventuell vorzuschießenden Sozialausgaben nach einem Kauf wieder zurückzuzahlen. Die Solarworld AG hatte am 11. Mai Insolvenz beantragt. In Freiberg sind derzeit noch rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.