Wie geht es weiter mit dem sächsischen Solarworldstandort Freiberg? Besteht noch Hoffnung oder bedeutet die Pleite des Mutterkonzern auch das Aus für die Mitarbeiter in Sachsen? Diese und andere Fragen will der Wirtschaftsausschuss des Sächsischen Landtages am Donnerstag beraten. Beantragt hatte die Sondersitzung die Linksfraktion.