Nach der Solarworld AG ist nun auch Insolvenzantrag für die Konzerntochter in Freiberg gestellt worden. Wie im Fall der Muttergesellschaft bestellte das zuständige Bonner Amtsgericht den Rechtsanwalt und Sanierer Horst Piepenburg aus Düsseldorf zum vorläufigen Insolvenzverwalter, wie Solarworld am Freitagabend mitteilte. Auch die anderen Tochtergesellschaften des Konzerns, wie das Werk in Arnstadt, vollzogen nach Angaben des Mutterkonzerns diesen Schritt. Piepenburg hat sich schon bei anderen Fällen bundesweit einen Namen gemacht. So schaffte er es 2002 beim insolventen Babcock-Konzern in Oberhausen, die meisten der rund 21.000 Stellen zu retten.

Gerd Lippold Bildrechte: Die Grünen/Juliane Mostertz (FOTOGRAFISCH)

Unterdessen hält das Bangen am Produktionsstandort Freiberg mit rund 1.260 Mitarbeitern an. Die Geschäfte liefen dort vorerst aber auch weiter, so eine Sprecherin. Die Grünen wollen die Insolvenz von Solarworld zum Thema im sächsischen Landtag machen. Unter dem Motto "Solarindustrie: weltweit im Steigflug, in Freiberg vor dem Absturz? Jetzt Kompetenzen für Sachsens Zukunft sichern" soll die Zukunft der Branche bei einer Aktuellen Debatte am nächsten Donnerstag diskutiert werden. "Es ist jetzt wichtig, die Lage am Standort Freiberg schnell zu analysieren, jedoch auch die möglichen Konsequenzen für die Perspektiven der ganzen europäischen Solarindustrie, für Forschung und Entwicklung in einer Schlüsselbranche des 21. Jahrhunderts", so der energiepolitische Sprecher der Fraktion, Gerd Lippold.