Das Chemnitzer Schlossbergmuseum widmet sich seit Sonntag in einer Sonderschau der Kunst des Fechtens. Bis Mitte November sind rund 100 historische Waffen sowie Fecht-Lehrbücher zu sehen. Anlass ist der 400. Jahrestag der Musterung der sächsischen Ritterschaft in Chemnitz.

Es ist unbestritten: Schwert, Säbel oder Degen sind tödliche Waffen und haben über die Jahrhunderte unzählig viele Leben ausgelöscht. Aber wie der Leiter des Schlossbergmuseums, Uwe Fiedler, erklärt, spielte das Fechten nicht nur in Kriegen eine Rolle. Es sei auch sportliche Betätigung gewesen und habe der Unterhaltung gedient: "Es ging in dem als Kunst verstandenen Fechten weniger darum, sich möglichst attraktiv den Schädel zu spalten. Vielmehr ging es in einer konfliktreichen Zeit darum, ein Medium zu finden, um der Bestie Gewalt Zügel anzulegen."