"Man sollte sich vorher darüber informieren, welche Bedingungen so ein Tier benötigt, damit es sich wohl fühlt", sagt Tierpfleger Thomas Maatz. Er und sein Team wollen damit verhindern, dass die Tiere auf kurz oder lang im Tierheim landen.

Davon kann Jens von Lienen vom Tierheim Chemnitz ein Lied singen: "Jedes Jahr werden es mehr." Bei Schlangen zum Beispiel sei der Hype einfach vorbei. Leute, die welche haben, wollen die wieder loswerden. Oft fehle es an Fachwissen. "Zum Beispiel diese Bartagame ist abgegeben worden, weil der Halter zwei Männchen hatte. Aber man muss wissen, dass Reptilien untereinander unverträglich sind, insbesondere die Böcke. Die muss man trennen, sonst kommt es zu Beißereien."

Oder Wasserschildkröten: Wenn die im Laden gekauft werden, sind sie so klein wie eine Streichholzschachtel, erklärt von Lienen. Dann würden sie in Aquarien gesetzt, was schon mal ein großer Fehler sei. "Und dann wachsen sie sehr schnell. Entweder die Besitzer setzen sie dann aus, oder die Schildkröten büchsen aus."