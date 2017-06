Der Würfelzucker lag mit anderen Produkten in einer Einkaufstüte. Bildrechte: Hauptzollamt Erfurt

Rauschgiftspürhund Willy hat bei einer Kontrolle am Grenzübergang Reitzenhain den richtigen Riecher bewiesen. Der Labrador-Mix entdeckte eine Tüte mit Crystal, die in einer Zuckerschachtel versteckt war. Wie das Hauptzollamt Erfurt mitteilte, versuchten ein 44-jähriger Mann und seine 26 Jahre alte Begleiterin die Drogen von Tschechien nach Deutschland zu schmuggeln. Die Würfelzucker-Packung lag mit weiteren Einkäufen in einer Tüte.



Die Ermittlungen wurden vor Ort vom Zollfahndungsamt Dresden übernommen und dauern noch an. Die Beamten beantragten bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz Haftbefehle. Sie wurden vom zuständigen Amtsgericht gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Sollten der Mann und die Frau verurteilt werden, drohen ihnen mehrjährige Haftstrafen.