Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in einer ehemaligen Kita in Mittweida hat die Staatsanwaltschaft Chemnitz Haftbefehl gegen einen 17-Jährigen beantragt. Wie die Polizei mitteilte, ist er der Hauptverdächtige der drei Jugendlichen, die am Dienstagabend am Brandort vorläufig festgenommen worden waren. Eine 14-Jährige und ein 15-Jähriger sind wieder auf freiem Fuß.