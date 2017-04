Nach Spiel des FC Erzgebirge Aue am Sonnabend in Nürnberg ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Polizisten und gegen einen Fan aus Aue. Die Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken, Elke Schönwald, sagte MDR SACHSEN, beim Polizisten bestehe der Verdacht auf Körperverletzung im Amt, dem Fan aus Aue würden Nötigung, Widerstand gegen Polizisten und Körperverletzung vorgeworfen. Hintergrund ist ein Video, das nach dem Spiel von Aue in Nürnberg im Internet aufgetaucht war. Darin war zu sehen, wie eine Person in einem lilafarbenen Hemd von Polizisten zu Boden gedrückt wurde. Später trat ein Polizist mit dem Fuß auf die am Boden liegende Person ein.