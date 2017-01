In der Vorankündigung der Stadt Annaberg-Buchholz heißt es: "Um Schäden an Fahrzeugen zu vermeiden, ist es generell notwendig, diese soweit freizuschaufeln, dass sie für den Winterdienst als solche erkennbar sind." Denn zunächst ist am Sonnabendmorgen die Schneefräse unterwegs gewesen. Im Stadtteil Buchholz hat danach ein Bagger die Schneemassen auf insgesamt drei Lkw geladen. An einer Sammelstelle wurde der Schnee ausgekippt.