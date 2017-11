Die Chemnitzer Stadträte haben sich in ihrer Sitzung am Mittwochnachmittag einstimmig für den Erhalt der Sprachheilschule "Ernst Busch" ausgesprochen. In der sachsenweit einmaligen sonderpädagogischen Einrichtung sollen auch künftig Kinder mit Sprachstörungen von Klasse 1 bis 10 lernen können.