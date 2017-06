Unscheinbare graue Kästchen an Chemnitzer Ampelanlagen und Laternen sollen in Zukunft dazu beitragen, den öffentlichen Raum zu beleben, die Bürger generationsübergreifend zu vernetzen und auch neue Kommunikationswege mit der Stadtverwaltung zu ermöglichen. Gesammelt werden die Signale der Passanten und Autofahrer, die am Smartphone, der Freisprecheinrichtung oder einem anderen Gerät via Bluetooth kommunizieren. Der erste von insgesamt 31 Sensoren wurde am Mittwoch an der Kreuzung der Bahnhof- und der Brückenstraße installiert. Weitere folgen in den nächsten Tagen in der gesamten Innenstadt, auf dem Brühl und auf dem Campus der Technischen Universität. An zwei Standorten werden zusätzlich Umweltdaten aufgezeichnet. Am Ende steht dann ein anonymisiertes Bewegungsprofil einer Stadt zur Verfügung, das für die verschiedensten Anwendungen genutzt werden kann.



Neben dem baden-würtembergischen Reutlingen ist Chemnitz die zweite Pilotstadt des Projektes "Smart Urban Services" des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart. Die Forscher wollen mit dem Projekt vernetzte Dienstleistungen in Städten entwickeln.

Die Stadt der Moderne will auf die Zukunft vorbereitet sein

Cornelia Siegel ist im Chemnitzer Rathaus für das Projekt "Smart Urban Services" zuständig. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich Die Stadt Chemnitz will mit dieser Datenerhebung nicht blindwütig Daten ihrer Bürger einsammeln, sondern sie für konkrete Projekte nutzen. Cornelia Siegel, die sich im Bürgermeisteramt Chemnitz um das Projekt kümmert, hat dabei bereits drei konkrete Ziele vor Augen. "Wir wollen mit den Bewegungsdaten ein Analysewerkzeug für Stadtplaner anbieten. Wir werden aber auch eine interaktive Stadtkarte im Internet anbieten, wo die Bewegungen mit Veranstaltungsdaten zusammengeführt werden und gezeigt wird, wo in Chemnitz etwas los ist. In einem dritten Schritt werden wir mit einer App die Chemnitzer befragen, wo sie sich in der Stadt bewegen und was ihre Wünsche sind."



Die App wird im Herbst verfügbar sein und soll dann direkten Kontakt zu den Ämtern im Rathaus ermöglichen. Unter dem Motto "Sage mir, wo du bist, sag mir aber auch, was du willst!" erfasst die App zurückgelegte Wege. Die Nutzer sind aber aufgefordert, Vorschläge zur Gestaltung des öffentlichen Raums zu machen. Dazu könnten laut Stadtverwaltung z. B. Standorte für Carsharing-Stationen, Sitzgelegenheiten oder Fahrradständer gehören. Cornelia Siegel kennt auch erste konkrete Erwartungen von Chemnitzer Unternehmen an das Projekt. Für die Einrichtung von WLAN-Hotspots in der Innenstadt sei das Wissen um besonders stark frequentierte Bereiche natürlich sehr hilfreich.

Datenschutz steht ganz oben auf der Prioritätenliste

Ein Jahr lang werden 31 solcher Sensoren in Chemnitz das Bewegungsprofil einer Stadt aufzeichnen. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich Cornelia Siegel verweist dafür auf ein extra für dieses Projekt entwickeltes Datenschutzkonzept. Es solle Rückschlüsse auf den Einzelnen unmöglich machen. "Daten werden beispielsweise erst erhoben, wenn sich mindestens fünf Personen im Bereich eines Sensors befinden." Einzeldaten würden somit erst gar nicht übermittelt. Außerdem sollen die Daten vollständig anonymisiert werden, sodass bei den Forschern im Fraunhofer-Institut nur die Anzahl der Kontakte an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit ankommt. Im konkreten Fall der Kreuzung mit dem am Mittwoch aufgebauten Sensor waren das rund 600 Bewegungen in einer Stunde.

Kosten niedrig - Gewinn hoch?

Kosten entstehen der Stadt durch dieses knapp drei Millionen Euro teure Projekt nicht, das nach einer dreimonatigen Erprobungsphase bis Ende 2018 laufen soll. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung übernimmt die Finanzierung. Der Nutzen für die Stadt lässt sich dagegen nicht in Euro und Cent beziffern und kann auch erst in einigen Jahren sichtbar werden, wenn die erhobenen Daten in konkrete stadtplanerische Projekten einfließen.