Ausgezeichnet wurden fünf Projekte, die sich mit dem Leben und Werk des Chemnitzer Schriftstellers beschäftigen. So, wie ein Literaturprojekt des Chemnitzer Schmidt-Rottluff-Gymnasiums: In dieser Schule war Heym einst selbst Schüler. Das Gymnasium will im nächsten Jahr ein Buch mit literarischen Werken von Schülern aus Chemnitz und Umgebung herausgeben. Einen weiteren Förderpreis erhielt der Chemnitzer Historiker Jürgen Nitsche. Er erforscht die Umstände der 800-Jahr-Feier von Karl-Marx-Stadt/Chemnitz 1965. Damals war Heym zum Stadtjubiläum eingeladen worden, die Einladung dann aber wieder abgesagt worden. Die Gründe dafür und die Umstände des historischen Kontextes will Nitsche bei seinen Forschungen herausarbeiten.

Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig würdigte die fünf prämierten Projekte in ihrer Laudatio. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Ein weiterer Preis ging an die Internationale Stefan-Heym-Gesellschaft. In deren Auftrag wird die Literaturwissenschaftlerin Bernadette Malinowski von der TU Chemnitz das Stefan-Heym-Archiv an der Universität Cambridge erforschen. Heyms Nachlass war nach seinem Tod nach England gegangen. Außerdem wurde ein "Heymat"-Projekt in Schwarzenberg und ein Literaturprojekt an einer Münchner Schule ausgezeichnet. In Schwarzenberg will der Verein Kunstzone Schwarzenberg-Aue e. V. ein multi-künstlerisches Projekt auf die Beine stellen, das das Thema Heimat im Kontext mit dem rastlosen Leben von Stefan Heym künstlerisch verarbeitet. Das Preisgeld für ein Literaturprojekt des Theresia-Gerhardinger-Gymnasiums München soll laut Jury helfen, "das Andenken Stefan Heyms an die junge Generation weiterzugeben und für die Schülerinnen eine Chance sein, aktiv Lehren aus dem Lebensweg Stefan Heyms zu ziehen."