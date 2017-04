Sebastian: Der Song hatte es nie ins Radio geschafft. Der lief mit 230 Klicks auf YouTube rum und wurde damals weder veröffentlicht noch irgendwo gespielt. Ja, und meine Freundin hatte den dann gefunden und mir wochenlang in den Ohren gelegen und gesagt: "Hier, hör Dir mal das Lied an". Und wie das halt so ist [...], beim zehnten Mal nimmt man das dann wahr. Ich habe Rick angerufen und gesagt: "Rick, hör' Dir mal das Lied an, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Da könnte man was draus machen."

Rick: Aber wir wussten gar nicht, wer es singt. Wir wussten nur, wie das Lied heißt. Mehr stand da nicht da bei YouTube. Kerstin Ott wusste ja selber nix davon. Da haben wir Google strapaziert...

Sebastian: Und irgendwann haben wir gesagt: "Okay, da haben wir nur Version B. Wir laden das Lied hoch und schauen, was passiert." Drei bis vier Wochen später bekam ich eine Nachricht über Facebook: "Ja, hallo, ich bin Kerstin Ott. Ich bin die, 'Die immer lacht' gemacht hat." Ich sagte: "Rick, jetzt haben wir sie".

Es kursieren ja viele Geschichten im Internet, warum der Titel damals entstanden ist. Da geht es um eine krebskranke Mutter und was weiß ich nicht alles. Was ist die wirkliche Geschichte, die dahintersteckt?

Sebastian: Kerstin hat den Song für eine Freundin geschrieben, der es zu dem Zeitpunkt nicht gut ging. Sie hatte sich geschämt und hat gesagt: "Ich habe einen Titel für Dich gemacht, aber ich traue mich nicht, ihn vorzusingen." Und dann hat sie ihn hinter verschlossener Tür vorgesungen und die Freundin fand ihn ganz toll. Und dann hat sie den Song in einer ganz kleinen Auflage selber gebrannt und auf CD gepresst. Ich glaube, so 50 Stück hat sie an irgendwelche Freunde und Bekannte verteilt. Und irgendjemand hat glücklicherweise das Teil bei YouTube hochgeladen. Dann haben wir es entdeckt und dann kam der Hit.

Aber der Hit kam ja dann nur durch Euren modernen Mix. Im Originial klingt der Titel ... äh ... ja ...

Sebastian: ... nicht tanzbar.

Ich will es ja nicht abwerten, aber es macht einen nicht unbedingt so an, wenn man das Original hört.

Sebastian: Das Original ist in keinster Weise zeitgemäß.

Rick: Es ist halt so eine Lagerfeuer - 80er-Jahre - Nummer. Erinnert mich immer so ein bisschen an Juliane Werding-Style. Wir haben es halt ein bisschen aufgepeppt.