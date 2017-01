Zwölf Jugendliche und junge Erwachsene hatten 2009 die Idee für die eigene BMX-und Skateboardstrecke in Callenberg. Alles begann, als ihre Halfpipe am Stausee Oberwald kurzerhand geschlossen wurde. Sie setzten damals alle Hebel für einen eigenen Treffpunkt in Bewegung und ein eigenes Konzept erarbeitet. Sie suchten Hilfe in der Kommune, bei Firmen und beim SG Callenberg. Selbst beim Bau der BMX-Strecke haben die Actionsportler mit angepackt, die Hügel geformt, Anläufe und Landebahnen gestaltet. Auch jetzt sind sie neben dem Fahren vor allem mit der Pflege der Anlage beschäftigt, vom Rasenmähen bis zum Bau neuer Attraktionen. Auch die bestehenden Hindernisse müssen regelmäßig neu gestaltet werden.

Ihre Bahn ist Anlaufpunkt der Radsportgemeinde aus der gesamten Region. Gut 50 Fahrer trainieren derzeit in Callenberg. In diesem Jahr soll neben der BMX-Strecke noch eine Skaterbahn entstehen. Bis jetzt hat die Kommune rund 15.000 Euro in das Jugendsportzentrum investiert. Die Anlage lebt aber von der Begeisterung der Jugendlichen. Zu ihnen gehört Toni Käferstein. Für ihn ist es ein Ausgleich zu der Schule und "natürlich eine schöne Möglichkeit, mit seinen Freunden zusammen die Freizeit zu verbringen, vor allem draußen und nicht nur am Rechner." Toni Käferstein ist Gymnasiast in Hohenstein-Ernsthal, Mitstreiter Oliver Feldmann ist gelernter Mechatroniker und macht zur Zeit seine Technikerausbildung.