Das geht runter wie Öl: Stevie Wonder lobt die vogtländischen Mundis. Bildrechte: C.A. Seydel Söhne GmbH/Lars Seifert

Wie Firmen-Chef Lars Seifert am Freitag dem MDR berichtete, ließ sich Stevie Wonder mehrere Modelle vorführen und testete sie auch selbst. "Das war natürlich das Highlight", so Seifert. "Stevie Wonder hat sich auch sehr positiv geäußert. Es war auch persönlich ein tolles Erlebnis, so nah dran zu sein an so einem Weltstar und mit ihm ein bisschen zu fachsimpeln."