Thomas Schröder (re.), Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, auf Stippvisite in Sachsen. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Thomas Schröders Terminkalender ist proppevoll. Vor allem in diesen Tagen. Der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes e.V. tourt gerade durch Sachsen, um sich einen Überblick über die Lage der Tierheime zu verschaffen. Neben Besuchen verschiedener Einrichtungen stehen Diskussionen mit Tierschützern, Kommunal- und Landespolitikern in Sachsen auf dem Plan.

Arztkosten schlagen ins Kontor

Schröder und sein Team, die am Morgen ein Leipziger Tierheim besuchten, haben nun einen Termin bei Rosemarie Pfumfel in Leisnig. Auf ihrem Privatgrundstück hat die 71-Jährige 1990 ein Tierheim gegründet. "Unsere Familie hat damals ein Haus gekauft und dazu gab es eine schöne Streuobstwiese", erinnert sie sich an die Anfänge. Mittlerweile stehen auf dem Grundstück ein kleiner Holzbungalow und mehrere Käfige und Hundezwinger. "Zur Zeit haben wir 20 Katzen und vier Hunde in Betreuung", sagt die Chefin des Tierschutzvereins "Tiernothilfe" Leisnig und Umgebung e.V.

Zweitgrößter Verein Sachsens

Rosemarie Pfumfel organisiert seit 26 Jahren die Tiernothilfe in Leisnig. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel "Wir haben fast 450 Mitglieder und sind damit hinter dem Leipziger der zweitgrößte Verein in Sachsen", sagt Pfumfel nicht ohne Stolz. Die Mitglieder kommen nicht nur aus der Umgebung. "Wir haben auch aus anderen Bundesländern und sogar aus dem Ausland Vereinsmitglieder." Insgesamt sind fünf Leute bei der Tiernothilfe Leisnig beschäftigt. "Wir haben eine volle Stelle und eine Teilzeitkraft die vom Verein bezahlt werden. Dazu kommen zwei weitere Mitarbeiter im Rahmen einer Arbeitsmaßnahme", erklärt Pfumfel. Mit dem Geld aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden kommt die Tiernothilfe gerade so hin. Der Verein braucht im Jahr insgesamt etwa 100.000 Euro. Vor allem die Arztkosten schlagen heftig ins Kontor.

"Wir brauchen 50 Millionen von 300"

Ein Punkt, der auch Tierschutzpräsident Schröder umtreibt. "Fast alle Vereine haben in den letzten zehn Jahren ihre Rücklagen aufgebraucht. Spenden sind zurückgegangen und gleichzeitig sind die Kosten gestiegen. Es fehlt hinten und vorn das Geld." Hinzu komme, dass auch viele Kommunen ihren Pflichten nicht nachkämen, weil sie selber kein Geld hätten. Deshalb sei es höchste Zeit für eine Solidaraktion, so Schröder.

Privat ist alles erlaubt

Kuscheltermin mit dem Präsidenten. Thomas Schröder in seinem Element. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel "Wir brauchen für die Tierheime in Deutschland eine einmalige Finanzspritze von 50 Millionen Euro, um die dringend nötigen Investitionen und Erhaltungsarbeiten bezahlen zu können", fordert der Tierschutzpräsident. 50 Millionen klinge erstmal viel, so Schröder, doch wenn man bedenke, dass die Kommunen im Jahr 300 Millionen Euro Hundesteuer bekämen, relativiere sich das. Weitere Baustellen sind laut Schröder die Erstellung einer Positivliste, welche Tierarten privat gehalten werden dürfen. "Die bisherige Praxis ist skandalös. Privatleute dürfen vom Faultier bis zum Elefant alle Tiere halten." Deswegen würden auch immer mehr Exoten wie Schlangen, Leguane oder Spinnen in den Tierheimen abgegeben. Außerdem müsse die Gesetzeslage deutschlandweit vereinheitlicht werden.

Geldprobleme und ihre Lösung

Geldprobleme sind Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth nicht fremd. "Wir unterstützen den Verein nach Kräften. Mit Geld können wir zwar nicht helfen, aber mit Arbeitsleistungen", sagt der CDU-Politiker. Pfumfel und der Stadtchef kennen sich. Er selbst hat sogar eine Katze aus dem Tierheim zu Hause.

Bürgermeister Goth (li.) im Gespräch mit Thomas Schröder. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel "Sind die Bäume da oben nicht eine Gefahr für die Käfige?", fragt Schröder. Ja, sagt die Tierheimchefin. "Aber wir haben kein Geld sie zurückzuschneiden." Auch der Bürgermeister kann die vierstellige Summe nicht so einfach lockermachen. Deshalb fragt Schröder ihn, ob sich die Stadt beteiligen würde, wenn der Tierschutzbund den Hauptteil übernähme. Nach kurzer Diskussion ist der Deal perfekt. "Ich muss jetzt nur noch die Stadträte überzeugen" sagt Goth. Pfumfel kann es noch gar nicht recht glauben: "Solche Besucher brauchen wir öfters", scherzt sie in Richtung Tierschutz-Chef Schröder, der ein weiteres Problem angehen will. "Sind Sie schon Mitglied im Verein?", fragt er den Bürgermeister. "Bis eben nicht, aber ich werde sofort den Mitgliedsantrag ausfüllen", sagt Goth und zückt seinen Kuli.