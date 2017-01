Stoneman im Schnee

100 bis 120 Kilometer in der Loipe sind für Toni Escher kein Problem. Trotzdem hat der 24-Jährige ein bisschen Lampenfieber. "So richtig gut geschlafen habe ich heute Nacht nicht", gibt er zu. Zu groß ist die Aufregung, denn am Montagmorgen startet er mit vier Freunden eine Premiere. Das Team will die bei Mountenbikern gefürchtete Route des Stoneman Miriquidi, quer durchs Erzgebirge, komplett per Ski bewältigen - als erste Skisportler überhaupt.