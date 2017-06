Vor 30 Jahren schlossen sich einige Chemnitzer Straßenbahnfans zusammen und gründeten die "Arbeitsgemeinschaft Straßenbahnfreunde". Sie wollten einen Teil der Schmalspurstraßenbahnfahrzeuge für die Nachwelt erhalten. Zum 30. kann man dann schon mal zeigen, was man erreicht hat. "Meine alte Straßenbahn, mein historischer Omnibus, meine damalige Schaffneruniform..."



Beim Straßenbahnfest am 10. und 11. Juni 2017 werden sie alle ans Licht geholt, die Chemnitzer Schätze in Cremegelb und Blau. Alte Straßenbahntriebwagen und historische Busse, bis auf die letzte Schraube geputzt und poliert, wetteifern an diesen zwei Tagen von 10 bis 18 Uhr um die Gunst der Besucher.

Auf Hochglanz poliert erwarten die historischen Fahrzeuge die Besucher des Straßenbahnfestes. Bildrechte: MDR/Mario Unger