In der Vogtlandgemeinde Neumark gibt es Streit um die Kinderbetreuung. Der Gemeinderat hat sich für eine zentrale Kita für alle Ortsteile ausgesprochen. Dazu will die Gemeinde in Neumark eine neue Kindertageseinrichtung bauen. Für Bürgermeister Ralf Fester eine Lösung, die verschiedene Vorteile hat: "Die neue Einrichtung wäre ein speziell auf die Bedürfnisse einer Kita zugeschnittenes Haus. Bei den drei bisherigen Kitas in den Ortsteilen Reuth, Schönbach und Neumark haben wir Häuser, die nicht den modernen Anforderungen entsprechen."