Der Ratssaal von Olbernhau ist gut gefüllt. Kein Wunder. Der Gestank, der bei ungünstigem Wind aus Böhmen herüberweht, macht vielen zu schaffen. Doch was Martin Otto zu sagen hat, gefällt den wenigsten im Raum. Otto ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Gesundheitsstudie, die das sächsische Sozialministerium bei der TU Dresden in Auftrag gegeben hat. Sein Fazit: "Wir konnten zeigen, dass es nur sehr geringe Zusammenhänge gibt zwischen Geruchsbelastungen und diagnostizierten Krankheiten."

"Wir werden hier doch veräppelt"

Dafür erntet der junge Mann ungläubiges Raunen und Kopfschütteln. Einem Olbernhauer platzt der Kragen: "Man kann sich doch nicht hinstellen und sagen, da ist nichts, wenn die Leute krank sind. Das ist Heuchelei." Vereinzelter Applaus. Dummheit wirft man den Forschern vor, von Steuergeldverschwendung ist die Rede. Eine vierfache Mutter fühlt sich "von vorn bis hinten veräppelt".

"Das Ergebnis hat auch finanzielle Gründe"

"Enttäuscht und frustriert" ist auch Hartmut Tanneberger. Er ist Sprecher der Bürgerinitiative "Für saubere Luft in unserem Erzgebirge" und moderiert den Abend. Ihn ärgere, dass die Forscher nur Beschwerden erfassten, mit denen die Menschen auch zum Arzt oder ins Krankenhaus gingen. "Viele unserer Leute gehen aber gar nicht mehr zum Arzt. Die werfen einfach ein paar Pillen ein, wenn der Kopfschmerz kommt", gibt er zu Bedenken.

Mangelhaft ist für Tanneberger auch der Teil der Studie, der die Auswirkungen des böhmischen Nebels auf die Gesundheit von Kindern untersucht. Dafür lagen zwischen Ende Juni und Anfang Oktober 2016 Fragebögen aus - allerdings am Uniklinikum in Dresden. Tatsächlich wurden nur drei Kinder aus dem Erzgebirge erfasst. "Zu wenig!", sagt Tanneberger. "Außerdem tritt der böhmische Nebel vor allem in den Wintermonaten auf", schüttelt er verständnislos den Kopf.

Doch wenn man bedenke, dass für die Studie nur 100.000 Euro zur Verfügung gestanden hätten - Tanneberger winkt ab. "Da kann man sich schon vorstellen, dass nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, das Problem zu beleuchten", gibt er sich diplomatisch.

Außer Spesen nichts gewesen?

So richtig zufrieden scheint an diesem Abend niemand zu sein. Die Bürger nicht, weil sie sich so ganz anders fühlen als sie laut Studie müssten. Und auch Martin Otto nicht, der die "eingeschränkte Aussagefähigkeit" der Studie einräumt und die Empörung der Einheimischen darüber deutlich zu spüren bekommt. Immerhin stellen die Forscher am Ende in Aussicht, dass die Studie ausgeweitet wird. Aus der hitzig geführten Diskussion nähmen sie für diesen zweiten Anlauf viele Anregungen mit nach Dresden.