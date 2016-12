Sturmtief "Barbara" hat bei Leisnig so stark getobt, dass im Windpark Sitten ein Windrad wie ein Streichholz umknickte. Die 65 Meter hohe Anlage landete am Mittwochnachmittag auf einem Feld. Nach Einschätzung des Betreibers ist es vermutlich zu einem Schaden am Rotorblatt und dann zu einer Unwucht gekommen. Er geht von einem Schaden in Höhe von einer halben Million Euro aus.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK