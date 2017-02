Friedensglocke Fichtelberg "Sturmläuten" für Erhalt von Wetterwarte

Hauptinhalt

Seit 1. Januar 1916 ist die Wetterwarte auf dem Fichtelberg ununterbrochen in Betrieb. Seither werden hier Daten erfasst nicht nur zu Temperatur und Niederschlag, sondern auch zu Schneehöhe, Bewölkung und Sichtweite. Die detaillierten Angaben sind möglich, weil die Wetterwarte mit fachkundigem Personal besetzt ist. Dies soll sich ändern. Der Deutsche Wetterdienst will ab 2019 am Fichtelberg nur noch ein automatisches Messfeld betreiben. Dagegen regt sich Widerstand – mittlerweile sogar lautstark.