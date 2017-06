Die "Hans Carl von Carlowitz"-Grundschule in Rabenstein wurde Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Es ist schon ein Weilchen her, dass Eberhard Kühn das letzte Mal über diese Schwelle trat. Um genau zu sein sind es 74 Jahre. "Von 1939 bis 1943 habe ich hier die Schulbank gedrückt", sagt der 84 Jahre alte Rentner aus dem Chemnitzer Ortsteil Rabenstein. Umso neugieriger ist er, was aus seiner einstigen Schule geworden ist. Denn erst seit einem Jahr schallt wieder Kinderlärm durchs Gebäude. Vorher stand das mächtige Schulgebäude aus der Kaiserzeit jahrelang leer. Nach der umfangreichen Sanierung ist die Grundschule Rabenstein eines der Objekte, die zum Tag der Architektur der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Hochmodernes Architekturdenkmal

Eberhard Kühn (li.) und Eberhard Wenzlau (re.) drückten hier vor Jahrzehnten die Schulbank. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Christoph Lordieck führt die Besucher durch die Räume. Er war als Architekt einer der Planer für die Sanierung. "Die größte Herausforderung bestand darin, alle verschiedenen Vorgaben unter einen Hut zu bekommen. Denn der Denkmalschutz, Brandschutz, die Vorgaben der Wärmedämmung oder Barrierefreiheit sind sehr schwer in Übereinstimmung zu bringen. Dennoch haben wir es ganz gut geschafft." Das Gebäude hat seinen ursprünglichen Charakter behalten und genügt trotzdem den modernsten Anforderungen. "Natürlich mussten wir in die Baussubstanz eingreifen, aber das haben wir in Absprache mit allen Beteiligten gemacht", so der Architekt. Schließlich wolle man, getreu dem Motto des Tags der Architektur, dass die Kinder hier gerne lernten.

In die alten Räume ist wieder neues Leben eingezogen. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel So wurde ein neues gläsernes Treppenhaus angebaut, das sich trotz seiner Modernität gut ins Gebäude einfügt und die Barrierefreiheit zu den verschiedenen Etagen sicherstellt. Die Turnhalle bekam ein Vordach und einen Geräteschuppen. Eberhard Wenzlau ist zufrieden. "Ich freue mich, dass das Gebäude so schick geworden ist. In meiner Familie haben alle diese Schule besucht. Schon meine Mutter war hier und auch mein Enkel hat hier gelernt", sagt der 81-Jährige. Kritisch und zufrieden beäugt Wenzlau die Bauausführungen, denn er war selber Maurer.Der umfassenden Sanierung ging ein 14 Jahre langer Kampf der Rabensteiner um ihre Schule voraus. Unterschriftenaktionen und das Engagement einer Bürgerinitiative führten schließlich zum Erfolg.

Lebenswerte Architektur für alle

Ein weiteres Beispiel, wie mit guter Architektur Lebensqualität geschaffen werden kann, ist das Projekt des Chemnitzer Vereins Lebenshilfe mit Behinderung. Der "Wohnpark Lebens(t)räume Chemnitz" soll nach seiner Fertigstellung Menschen mit und ohne Behinderung ein gemeinsames Wohnen ermöglichen.

In Altchemnitz entsteht ein Wohnpark für Menschen mit und ohne Behinderung für alle Generationen. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Der Wohnpark im Stadtteil Altchemnitz soll sich dabei nicht nur auf die unmittelbare Wohnfunktion beschränken. Auch Service-/Dienstleistungseinheiten sollen in den neugebauten Häusern einziehen. "Gerade für behinderte Menschen ist es wichtig, alles vor Ort erreichen zu können. Dazu gehören kurze Wege zu Geschäften und eine Vielzahl von Angeboten sozialer sowie kultureller Art", sagt Wohnpark-Geschäftsführer Marcus Vietze.

Insgesamt sollen 115 Wohneinheiten für etwa 165 Bewohner entstehen. Einige Wohnungen wurden speziell auf die Bedürfnisse von behinderten Menschen angepasst. Es werden möblierte und unmöblierte Räume angeboten und durch die Gemeinschaftsräume soll das Miteinander gestärkt werden. Alle Bäder in den Wohnungen verfügen über die Möglichkeit, den „Betreuernotruf“ mittels einer Funkfernbedienung für den Notfall in Anspruch zu nehmen. Mit der Fertigstellung des gesamten Wohparks rechnet Vietze in drei bis vier Jahren.