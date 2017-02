Neben den stationären Werten des Geruchsradars werden auch mobile Daten an anderen Stellen eingefangen. Dazu fährt Martina Straková tageweise durch die Lande und zeichnet mit einem mobilen Gerät ebenfalls Gaszusammensetzungen auf. Auch, wenn Anwohner sie wegen Luftbelastung kontaktieren, versucht sie schnell vor Ort zu sein, um das Ereignis mit dem Gerät aufzuzeichnen. Jede Messung sei wie ein Fingerabdruck, so Straková. Denn da jedes Luftgemisch anders sei, könne man nie ganz genau die Bestandteile und deren Konzentration bestimmen. Aber über die Zuordnung der Molekülgruppen seien Vergleiche möglich.

Zu dem Projekt OdCom gehören auch noch zwölf freiwillige Probanden auf der deutschen Seite und elf auf der tschechischen Seite. Sobald diese Anwohner in den betroffenen Orten das nächste Mal den sogenannten "Katzendreckgestank" bemerken, öffnen sie einen Behälter und sammeln so gewissermaßen eine Portion Luft ein. Martina Straková transportiert die Proben zum Labor und versorgt die Probanden mit frischen Behältnissen.

Auch Christiane Laub aus Olbernhau gehört zu den Freiwilligen. Ihr Mann rieche die schlechte Luft nicht und habe auch keine Beschwerden - sie jedoch schon. So unterschiedlich sei die Wahrnehmung. "Wenn sich die Luft verschlechtert, dann habe ich sehr starke Kopfschmerzen. Manchmal wache ich sogar davon auf." Am schlimmsten jedoch sei es für die Kinder. So weiß Hartmut Tanneberger von der Bürgerinitiative für saubere Luft im Erzgebirge von einem Schulleiter, dass manchmal 40 bis 50 Kinder auf einmal ausfallen, wenn es wieder "schlechte Luft" gegeben hat.

Aber viele wissen auch: Ohne den langen Atem und den Durchsetzungswillen der Bürgerinitiative gebe es dieses Messprojekt höchstwahrscheinlich nicht.

Mit dem Zuspruch der Anwohner beim Tag der offenen Tür ist Tanneberger sehr zufrieden: "Ich bin positiv überrascht, es sind auch etliche Leute dabei, die ich gar nicht kenne." Jetzt müssten die ganzen Messungen auch Ergebnisse bringen, so Tanneberger. Damit am Ende die Ursache für die Luftbelastung ausgemacht werden kann. Nur so könne auf den oder die verantwortlichen Betriebe Druck ausgeübt werden. Doch das müsse dann auf politischer Ebene erfolgen, so Tanneberger.