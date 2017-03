Eines der architektonisch bedeutendsten Gebäude der "Stadt der Moderne": das ehemalige Kaufhaus des jüdischen Unternehmers Salman Schocken. Bildrechte: dpa

Was hat Martin Luther mit jüdischer Kultur zu tun? Er hatte ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Judentum, wurde sogar als Judenhasser bezeichnet.

Von ihm sind einige Texte überliefert, die stark antisemitisch sind. Diese eher dunkle Seite des großen Reformators wird nun im Luther-Jahr 2017 näher beleuchtet. Eine Ausstellung in der Stadt- und Marktkirche St. Jakobi in Chemnitz widmet sich Luthers Verhältnis zu den Juden. Die Ausstellung kann auch im Rahmen der jüdischen Kulturtage besichtigt werden.

Salman Schocken und Albert Einstein

Das ehemalige Kaufhaus Schocken beherbergt seit einigen Jahren das Staatliche Museum für Archäologie. Dort kommt auch die Geschichte des Hauses nicht zu kurz. Es gibt hier im Rahmen der Tage der Jüdischen Kultur gleich mehrere Vorträge. In einem dieser Vorträge geht der Historiker Jürgen Nitsche am 7. März den Begegnungen zwischen dem ehemaligen Kaufhausbesitzer Salman Schocken und dem Physiker Albert Einstein auf den Grund. Die beiden hatten in Palästina Kontakt und setzten sich unter anderem für den Aufbau der Hebräischen Universität in Jerusalem ein. Am 9. März wird die musikalische Seite von Albert Einstein beleuchtet. Denn der aus einer jüdischen Familie stammende Naturwissenschaftler konnte selbst Geige spielen.

"Di Musik klingt asoj schejn"

Musik wird bei den Chemnitzer Tagen der Jüdischen Kultur schon immer sehr groß geschrieben. Und so finden auch in diesem Jahr zahlreiche Klezmer-Konzerte statt. Gleich am Eröffnungstag tritt - nach längerer Festivalpause - wieder die Chemnitzer Klezmerband "Yankele Kapelle" auf. Die Mitglieder sind Berufsmusiker aus der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz.



Einen Tag später wird zum dritten Mal bei den Chemnitzer Kulturtagen die Klezmerband "Harts un Neschome" zu hören sein. Die Formation um Klarinettistin Anja Bachmann besteht ebenfalls aus Berufsmusikern, die zum Großteil zur Mittelsächsischen Philharmonie Freiberg gehören.

Stadtführungen auf den Spuren jüdischer Geschichte

Ein fester und immer gut gebuchter Bestandteil des Festivals sind die zahlreichen Führungen, wie beispielsweise die Tour über den Jüdischen Friedhof in Chemnitz. Dazu variieren zusätzliche Führungen. Dieses Jahr wird zum Beispiel die Villa, in welcher der Chemnitzer Industrielle Oscar Kohorn bis 1935 lebte, genauer unter die Lupe genommen. Ein sogenannter kulturhistorischer Rundgang stellt den vorderen Kaßberg vor. Das dort befindliche Kaßberg-Gefängnis ist als Stasi-Knast und größte Abschiebehaftanstalt der DDR berühmt berüchtigt gewesen. Weniger bekannt ist, dass das Gebäude während der NS-Zeit als Untersuchungshaft- und Strafvollzugsanstalt benutzt wurde. Gab es auch jüdische Häftlinge in dieser Zeit? Diese Frage soll auf dem Rundgang ebenfalls eine Rolle spielen.

Ein zentraler Veranstaltungsort der Tage der Jüdischen Kultur war bislang immer die Jüdische Synagoge. Auf diese müssen die Besucher in diesem Jahr verzichten, denn derzeit wird dort das Dach repariert.

Eröffnet werden die Tage der Jüdischen Kultur am 4. März, 19:30 Uhr, im Museum Gunzenhauser. Dabei wird gleichzeitig die neue Sonderausstellung "Leben ist Glühn" des deutschen Expressionisten Fritz Ascher eröffnet. Die Ausstellung gibt einen Einblick in das Schaffen des Berliner Expressionisten Fritz Ascher (1893–1970). Die Retrospektive lädt zur Wiederentdeckung des ehemals verfemten und fast vergessenen Künstlers ein, der von den Nationalsozialisten verfolgt und dessen frühes Werk durch den Zweiten Weltkrieg in Teilen zerstört wurde.