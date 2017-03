Die Takata Sachsen GmbH hat einen Stellenabbau für die Standorte Freiberg und Döbeln angekündigt. Laut einer Mitteilung sollen in beiden Werken insgesamt 150 Jobs gestrichen werden. In Freiberg, Döbeln und in Elterlein beschäftigt Takata 740 Mitarbeiter.

Umsätze eingebrochen

Der Stellenabbau ist Folge des Airbag-Skandals. Unternehmensangaben zufolge ist die Nachfrage nach Takata-Gasgeneratoren in den vergangenen Jahren rückläufig gewesen und der Ausblick auf 2017 zeigt keine Trendwende. Die Abnehmer hätten sich vermehrt für andere Hersteller entschieden, hieß es.

Takata Sachsen habe dadurch erhebliche Umsatzrückgänge mit den in Freiberg und Döbeln hergestellten Gasgeneratoren verzeichnen müssen. Da zu erwarten sei, dass der Absatz weiter bröckelt, könnten Restrukturierungsmaßnahmen nicht mehr vermieden werden, so das Unternehmen.

Hauptsächlich Leiharbeiter betroffen

Laut Werksleiter Hendrik Hasch sollen betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden. "So werden wir zunächst die Zeitarbeitskräfte abbauen und befristete Verträge auslaufen lassen. Unseren gewerblichen Mitarbeitern können wir einen Wechsel in unser nahe gelegenes Werk in Elterlein anbieten."

Airbags sollen Leben retten. Allerdings kam es bei Takata-Fabrikaten zu Todesfällen. Bildrechte: colourbox Derzeit stellt das Unternehmen seine Produktion auf eine neue Generation von Gasgeneratoren um. Diese sollen die Gasgeneratoren auf Ammoniumnitratbasis ablösen, die in den mangelhaften Airbags stecken.



Werkleiter Hasch wies daraufhin, dass aufgrund der langen Entwicklungszyklen neue Aufträge nicht den Rücklauf der alten Generation in vollem Maße ausgleichen könnten. "Wir werden dafür kämpfen, zusätzliche Aufträge für die neue Generation von Gasgeneratoren zu gewinnen."

Standorte sind sicher

Takata hat eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Jahren intensiv in die Standorte Freiberg und Döbeln investiert. Die Fertigung sei modern und biete die besten Voraussetzungen, um in Zukunft die neue Generation von Airbaggasgeneratoren zu bauen.

Zudem wies das Unternehmen darauf hin, dass man mit den Stellenstreichungen nunmehr zu einer Fünftagewoche zurückkehre. In den Vorjahren habe man an der Kapazitätsgrenze gearbeitet. Demnach lief die Produktion an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr in mehreren Schichten.

Stichwort Airbag-Rückrufe Fehlausgelöste Fahrerairbags von Takata hatten in den USA und in Malaysia zu Todesfällen geführt, da Splitter der Metallverkleidung wie Schrapnelle durch das Wageninnere flogen. Grund für die Fehlauslösung der Airbags war die Umstellung vom Treibstoff Tetrazol auf das billigere Ammoniumnitrat. Dies reagiert empfindlich auf Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen und wandelt sich mit der Zeit in explosionsanfällige Verbindungen um.



Das Problem löste in den USA 2015 die größte Rückrufaktion der Automobilgeschichte mit über 34 Millionen Fahrzeugen aus. Weltweit sollen über 100 Millionen Autos zurückgerufen worden sein.