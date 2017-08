Das möchte man sich als Besucher ja lieber nicht vorstellen, wenn eine Talsperre zum "Tag der offenen Tür" einlädt. Aber keine Angst, die Schotten bleiben am Sonnabend dicht, wenn der 65. Geburtstag der Talsperre Cranzahl gefeiert wird. In der Zeit zwischen 10:00 und 15:00 Uhr können die Besucher jedoch Orte besuchen, die sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. So ermöglicht die Landestalsperrenverwaltung Einblicke in den sogenannten Entnahmeturm, den Grundablassstollen und in das mobile Wasserlabor. In der Wanderhütte wird ein Film aus der Entstehungszeit der Talsperre gezeigt und der regionale Anglerverband informiert über den Fischreichtum des Stausees. Das Wasserwerk Cranzahl in unmittelbarer Nähe der Talsperre ist an diesem Tag ebenfalls für Besucher geöffnet.