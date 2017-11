Die Industriegewerkschaft Metall hat mit einer Demonstration in Zwickau den Startschuss für die anstehenden Tarifverhandlungen in Berlin, Brandenburg und Sachsen gegeben. Nach Gewerkschaftsangaben zogen am Sonnabendvormittag rund 1.000 Metaller mit zahlreichen Transparenten vom Bahnhof zur Stadthalle. Dort wuchs die Menge auf mehr als 1.500 Menschen an, die den Forderungen für die Tarifrunde 2018 lautstark Nachdruck verliehen. Der Auftakt der Metall-Tarifrunde 2018 in Zwickau war unübersehbar - und auch nicht zu überhören. Bildrechte: MDR/Ralph Köhler

Mehr Geld für weniger Arbeit

Die IG Metall geht mit hohen Forderungen in die Auftaktgespräche, die für Sachsen am 17. November in Radebeul geplant sind: Deutliche Lohnerhöhungen, kürzere und flexiblere Arbeitszeiten sowie deren Angleichung in Ost und West, Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Arbeitszeitmodellen. Ihre Begründung: Der Metall- und Elektroindustrie in Deutschland geht es so gut wie nie. Laut IG Metall wächst die Wirtschaft stabil, liegen die Renditen der Unternehmen und ihre Produktionsauslastung auf dem höchsten Stand seit 2008. Und die Zukunftsaussichten sehen noch besser aus.