Und dieses Team schraubt, verkabelt und sägt jetzt, in der kleinen Box auf dem Messegelände, neben all den anderen kleinen Boxen mit anderen Teams aus aller Welt und den abenteuerlichsten Fahrzeugkreaturen. Die Luft steht in der Halle. Es ist heiß in London. Der Fahrersitz war erst am Sonntag fertig. Einiges am "UrbanSAX" muss noch angepasst werden. Hinten steht das Antriebs-Team und kann mit beeindruckender Klarheit die bunten Kabel-Spaghetti auseinander halten, während vorne an den Bremsen gedoktert wird. Ein effizient funktionierendes System, in dem sich erstaunlich wenige Menschen auf dem engen Raum auf die Füße treten.