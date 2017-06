Auch nach dem Treffen bleiben Julien Bam und Michelle im Kontakt. Bildrechte: MDR/Jaqueline Henel

Bei Michelle geht das Konzept auf. "Ich hab' zwar gezittert vor Aufregung, aber es war so cool, Ju zu treffen", erzählt sie begeistert. "Ich werde das nie vergessen." Und dann sprudelt es nur so aus ihr hervor, wie er sie begrüßt und umarmt hat, wie er ihr seine gesamte Crew bei einem Mittagessen vorgestellt hat und wie sie zusammen mit einer Freundin am Abend die Webvideo Awards in Düsseldorf life miterleben konnte. "Ju war dreimal nominiert und hat dreimal gewonnen. Ich bin auf meinem Platz regelrecht ausgerastet!"