Ein geschlossener Wagen war bei den Wetterbedingungen eindeutig im Vorteil. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Organisiert hatte den Testlauf die IAV Gmbh, ein Engineering-Dienstleister, der als Partner der großen Automobilkonzerne Baugruppen, Teile und Interieur entwickelt und testet. Das Unternehmen unterstützt verschiedene Studententeams. Nicht nur finanziell, sondern auch mit ingenieurtechnischem Know-how. Pressesprecher Marcus Mrozek sieht in diesem Engagement Vorteile für beide Seiten. "Wir als Unternehmen wissen, was der Markt in den kommenden Jahren erwartet und können das in die studentischen Entwicklungen einbringen. Gleichzeitig haben die Studenten, die an solchen Projekten mitarbeiten, gute Chancen, später bei uns oder einem Automobilunternehmen einzusteigen." Die IAV selbst sei schließlich vor mehr als 30 Jahren als Ausgründung der TU Berlin entstanden und hätte daher ein besonderes Interesse an den studentischen Entwicklungen.